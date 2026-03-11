GOALOUS5のABEMA生特番、３月16日（月）無料生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５人組男性声優グループ「GOALOUS5」の生特番『GOALOUS5 声福生放送 2026』#３を、３月16日（月）夜９時より独占無料生放送する。
『GOALOUS5 声福生放送』は、人気男性声優の熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）による５人組グループ「GOALOUS5」が月に１度実施する「ABEMA」生特番。“声の力で人々を虜にし「世界声福(征服)」を目指すダークヒーロー”をコンセプトに、毎週WEB番組「GO5チャンネル」にて任務に励む姿を配信している。本番組では、さらに“構成員”（ファン）を増やすべく、「GO5チャンネル」での任務とは異なる、生ならではの魅力が詰まった企画を展開。
３月16日（月）放送の#３では、卒業シーズンにちなんだ特別企画「〇〇な人ランキング」を実施。卒業アルバムあるあるの“クラスで一番〇〇な人”といったランキングをテーマに「自分は５人のうち何番目か？」をそれぞれが発表。果たして、全員被りなしでランキングを成立させることができるのか？ ５人の思い込みやちょっとした勘違いが浮き彫りになる（!?）メンバーたちの読み合いと本音トークが満載。
（C）AbemaTV, Inc.
（C）AbemaTV, Inc.