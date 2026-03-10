試合後にファンへ挨拶した豪州代表へ日韓のファンから大きな拍手

■韓国 7ー2 オーストラリア（9日・東京ドーム）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールCは9日、東京ドームで行われ、オーストラリア代表は韓国代表に2-7で敗れた。惜しくも1次ラウンド敗退が決まったが、試合後にファンへ挨拶した同代表に対して球場全体から送られたスタンディングオベーションに、米メディア関係者からも「本当に素晴らしい」と称賛の声が上がっている。

オーストラリア代表は韓国に敗れても条件次第では1次ラウンド突破の可能性があったが、終盤の失点が響き、あと一歩のところで準々決勝進出を逃した。試合後、ベンチで呆然とし立ち上がれずに涙を流す選手もいたが、悲しみを堪えてグラウンドに整列すると、観客に向けて感謝の意を込めて拍手を送った。

この敗れてもなお気丈な“勝者の振る舞い”に対し、一塁側だけでなく三塁側の韓国ファンからも大きな拍手が送られた。死力を尽くした選手たちを労うように、東京ドーム全体が温かいスタンディングオベーションに包まれた。

この勝敗を超えた感動的な光景に、海外のメディア関係者も心を打たれた様子だった。デジタルラジオ局「Sirius XM」の番組「MLBネットワーク・ラジオ」でホストを務めるダニ・ウェクセルマン氏は、自身のX（旧ツイッター）を更新し、球場の雰囲気を絶賛した。

同氏は「オーストラリアにとっては、あまりに痛い敗戦です。しかし、球場のファンは本当に素晴らしかった。オーストラリア代表に惜しみないスタンディングオベーションを送りました」と投稿した。最後まで全力で戦い抜いたオーストラリア代表のスポーツマンシップと、それに最大限の敬意で応えたファンの姿は、国境を越えて多くの人々に感動を与えている。（Full-Count編集部）