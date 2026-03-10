本塁打直後に一塁ベンチに雄叫びをあげたジャッジ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）は9日（日本時間10日）、ダイキンパークで行われた1次ラウンド・メキシコ戦で2試合ぶりとなる先制の2号2ランを放った。豪快な一発直後。米記者が驚いたのは、ジャッジの行動だった。

「3番・右翼」で先発出場し、3回無死一塁で迎えた第2打席だった。クルーズの外角スライダーにバットを合わせると、打球は逆方向に伸びて右翼席へと吸い込まれた。打球初速101.5マイル（約163.35キロ）、飛距離364フィート（約110.95メートル）、角度30度だった。

ジャッジはダイヤモンドを回る際、一塁ベンチへ向け、雄叫びを上げた。普段は冷静沈着なジャッジだが、ナインを鼓舞する様子を見せていた。

この光景に注目したのは、米スポーツ局「ESPN」の敏腕記者ジェフ・パッサン氏だった。同氏は「アーロン・ジャッジが本塁打のダイヤモンドを回る際、一塁線の途中でベンチの方を向き、チームメートを鼓舞するために叫ぶ姿は滅多にみられない」と綴った。

続けて「彼はWBCに驚くほど情熱を捧げている」とコメント。ヤンキーズとはまた違った姿勢に感激していた。（Full-Count編集部）