元オリックスのジョーンズ氏が外野席に出没、吉田のダンベルで熱烈応援

野球日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組、オーストラリア戦で4-3で逆転勝利した。この試合で、かつてオリックスなどでプレーしたアダム・ジョーンズ氏が、侍ジャパン側の外野席で日本の応援に紛れ込んでいる姿がSNS上で話題を呼んでいる。オリックス時代のチームメートである吉田正尚外野手（レッドソックス）のグッズを手に応援する姿に、「普通にスタンドおるの凄い」と騒然となっている。

ジョーンズ氏は8日に自身のX（旧ツイッター）を更新。東京ドームの外野スタンドで、日本の応援団に混じって侍ジャパンに声援を送る様子を報告した。この日の試合では、オリックス時代にチームメートだった吉田が逆転2ランを放つ活躍を見せたが、ジョーンズ氏の右手には吉田の応援グッズとしてお馴染みの「ダンベル」がしっかりと握られていた。

前日7日の韓国戦でも右翼席で鈴木誠也外野手（カブス）のスクワット応援に参加して話題を呼んでいた元メジャーリーガーの大物助っ人。連日の“一般席降臨”に加え、かつての同僚への愛が溢れる熱烈な応援スタイルは、日本の野球ファンを大いに喜ばせた。

メジャー通算282本塁打を誇るレジェンドが、一般のファンに混じって平然と応援している異例の光景に、SNS上も大盛り上がりとなった。「アダムジョーンズがダンベル持って吉田正尚の応援してるのアツすぎる」「ちゃんとダンベル持って応援してる すげえ最高！」と、かつての絆を感じさせる姿に歓喜の声が上がった。

さらに、VIP席などではなく外野席で応援を満喫する姿に対し、「横にジョーンズいたの？？？」「なんで普通に一般のスタンドにいるの笑」「なんか平然とスタンドにいて草」「アダムジョーンズ普通にスタンドおるの凄いな」と驚愕のツッコミが殺到。グラウンド上の熱戦を見守る豪華すぎる“野球ファン”の存在が、連日大きな反響を呼んでいた。（Full-Count編集部）