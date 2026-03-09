回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、平日限定で90円（以下、税込み）で週替わりの対象メニューが楽しめる「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を販売中。3月19日から、春の特別メニューが登場します。

【画像】やっす！ 全部食べても”470円”！？ 寿司＋おにぎり＋サイド…メニューを見る！（9枚）

同月25日までの期間は、「香ばし炙（あぶ）りおにぎり」（通常価格160円〜）、「かけうどん」（通常価格190円〜）、「玉ねぎと油揚げの味噌（みそ）汁」（通常価格160円〜）、「しっとりクリームケーキ」（通常価格210円〜）が販売。

同月26日から4月1日までの期間は、「香ばし炙りおにぎり」と「とろ〜り大玉揚げたこ焼き（2個）」（通常価格190円〜）がラインアップ。

同社は、「かっぱ寿司ならではの“生活応援価格”で、春休みの食卓を楽しく、そしてお得に彩ります。ぜひこの機会に、かっぱ寿司こだわりの味わいをお楽しみください」とアピールしています。

一部改装中店舗を除く、かっぱ寿司全店で販売されます。

※時期・店舗により価格が異なる場合があります。