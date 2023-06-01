ビーケージャパンホールディングスは、ファストフードハンバーガーチェーン「バーガーキング」にてキャンペーン「春のワッパー祭り」を開催している。期間は本日3月6日まで。

本キャンペーンでは、5日間限定で各日14時より「ワッパー チーズ セット」、「ダブルワッパー チーズ セット」、「スモーキー BBQ ワッパー セット」、「テリヤキワッパー セット」、「スパイシー ワッパー セット」の対象商品5種のワッパーセットがクーポンを利用することで通常価格より300円引きになる。「ワッパー チーズ セット」の場合、通常1,040円のところ、300円引きの740円で購入できる。

クーポンは公式アプリをダウンロードすることで獲得可能。14時以降に表示され、店内飲食とテイクアウトのどちらでも利用できる。

「ワッパー チーズ セット」価格：1,040円→740円

「ダブルワッパー チーズ セット」価格：1,440円→1,140円

「スモーキー BBQ ワッパー セット」価格：1,020円→720円

「テリヤキワッパー セット」価格：1,020円→720円

「スパイシー ワッパー セット」価格：1,020円→720円