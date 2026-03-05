高橋克典、豪華俳優陣大集合！勝村政信＆寺脇康文らと早めの夕食会
俳優の高橋克典が４日、オフィシャルブログを更新。撮影後、豪華な俳優仲間らと囲んだ“早めの夕食会”の様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「おはようございます」と題してブログを更新すると、「昨日の夕食。撮影後」と切り出し、勝村政信、寺脇康文、そして“ゲスト”と山崎裕太らと食事をともにしたことを報告。店先で肩を並べた集合ショットや料理を囲んでくつろぐ和やかなひとときの写真を公開。
高橋は「実は裕太が芸歴は一番長く」と意外な事実も明かしつつ、「左からお二人目はゲストの方。その時期になったらまたご紹介します。なんと…！笑」と意味深にコメント。詳細は伏せながらも、今後の発表を予感させた。
食事は「夕方４時頃から。早い夕食。笑」だったといい、「懐かしい話もあれば、今の話。それぞれの場所で積み重ねてきた時間。笑い声と一緒にテーブルを囲んで」と振り返った。
最後は「今日、よき日でありますように」と結び、穏やかな朝のあいさつとともにブログを締めくくった。
この投稿にファンから「めちゃくちゃ楽しそうで、こちらまで笑みがこぼれました」「仲の良さが伝わってきて嬉しい」「羨ましいの極み・・万歳万歳・・・最高デスね！！！」「素晴らしいデスね！！！」「お仲間の顔ぶれ最高！！！」「楽しそうな飲み会」「いいお仲間恵まれましたね」「“仲間”であり“戦友”でもある皆さま」 「深い絆と信頼が伝わり、こちらまで心が熱くなりました」「大人のおとこたち」などの声が寄せられている。
