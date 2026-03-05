コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンの「コメダ珈琲店」が、春の新作ケーキ4種を3月12日から期間限定で発売します。

【画像】やば…全部おいしそう！ コチラがコメダの春の新作ケーキ4種です！（5枚）

新作ケーキは、「キャラメル サレ」「くちどけカッサータ」「抹茶の雫」「THEベイクドチーズ」がラインアップ。

「キャラメル サレ」は、キャラメルクリームと、しっとり焼き上げたクレープ生地を13層に重ね合わせたミルクレープ。口どけのよいキャラメルクリームに宮古島の「雪塩」を合わせることで、上品な甘さの中にほのかな“塩味のアクセント”が生まれ、味わいを引き締めています。さらに、キャラメルにはほんのりとしたビター感を残し、奥行きのあるバランスに仕上げています。

「くちどけカッサータ」は、なめらかな口どけのクリームチーズに、5種のドライフルーツとナッツを合わせた、コメダ珈琲店初のカッサータ。色とりどりのドライフルーツで、見た目も華やかな仕上がりです。

「抹茶の雫」は、静岡県産の一番茶を、抹茶クリームと土台のスポンジに使用した、抹茶づくしのモンブラン。黒糖クリームのやさしい甘さと抹茶のほろ苦さがほどよく調和し、ひと口ごとにバランスのよい味わいが楽しめます。

「THEベイクドチーズ」は、クリームチーズのコクが生きた、王道のベイクドチーズケーキ。底にはクッキークラムを合わせ、ほろっとほどける軽やかな食感がアクセントになっています。

価格は各530〜590円（税込み）で、店舗により異なります。いずれも一部店舗を除く、全国のコメダ珈琲店で、7月上旬（予定）まで販売されます。