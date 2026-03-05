「私が見ていたのに…」 リモコンを支配する夫

夕食時など、夫婦でテレビを見る時間はリラックスして過ごせるひと時ですよね。ところが、SNS上では「夫にチャンネル権を握られている」という不満の声が上がっていました。

【画像を見る】妻たちは常にモヤモヤ！？これが、夫婦間の静かなる対立《あるある》です！（6枚）

寄せられている声を見ると、特にどちらが優先と決めたわけではないのに、「気づいたらいつも夫がリモコン握っている」「私が夕食の準備段階からつけていても、食事どきになったら何も聞かずにチャンネル変えられちゃう」「チャンネルを変える権利は自分にあると思っているみたい」といった声が。

夫が勝手にチャンネル権を握ることに抵抗する人もいますが、「『見たいのあるんだけど』って言うとあからさまに機嫌悪くなるから面倒くさい」「『どうせ大した番組見てないじゃん』って取り合ってくれないんだよね」と、すんなり解決には至らないよう。

たかがテレビ、されど「パワーバランス」？

一方で“たかがチャンネル権”と考えず、「ちゃんと誰がいつ何を見るか決めた方が絶対平和」「それずっと許していたら他のことも当然のように主導権握っていくからやめた方がいいよ」と危惧する人もいました。

また、中にはチャンネル権を死守している人たちも。「テレビは私が買ったから基本的には私優先」「うちリモコン2つあるから、勝手にチャンネル変えられたら元のチャンネルに戻している」という声も寄せられていました。

「録画すればいい」では解決しない理由

一方で、「夜のチャンネル権は渡してあげて、見たい番組は録画して見ているよ」「毎回、夫と何が見たいか出しあって決めているかな。もちろん一度見始めたドラマとかは優先で」といった声もあります。しかし「録画しても、なかなか見る時間を取れない」「録画するほどじゃないけど、興味ないものを当然のように見せられるのはストレス」という意見も見られました。

なんとなくモヤッとしてしまうチャンネル権問題。どの番組を見るか、楽しく話し合って決められるような関係性になりたいものですね。