●使用していないガスコンロ上を有効活用できる「コンロカバーハーフタイプ」が登場。置くだけでコンロの上が作業スペースになる、キッチン空間への新提案です。

シンプルで使いやすい家庭用品を企画・販売する株式会社ビーワーススタイルから、コンロの上に置くだけで作業スペースが生まれる「コンロカバー ハーフタイプ」が新発売。

調理家電を利用してコンロを使わない、「コンロキャンセル界隈」と呼ばれるライフスタイルのキッチン空間を、より広く快適に使える便利なアイテムです。

置くだけでガスコンロの上が簡易作業台に

使っていないコンロの上が作業スペースに

「コンロカバーハーフタイプ」は、ガスコンロの上に置くだけで、そこが簡易作業台になるすぐれもの。調理中の下ごしらえや盛り付けはもちろん、食材やボウルを一時的に置くこともできます。

きちんと収まるレイアウトしやすいサイズ感

限られたキッチンスペースで作業スペースがすぐに広げられるので、導線が整い調理時間も快適に。「どこに置こう？」と迷うことがなくなるのがうれしいですね。

半面設計で縦横どちらの向きにも設置可能、必要な分だけコンロをカバーできます。2枚並べれば、全面カバーもOK。五徳の高さ5cm以下に対応し、干渉しません。

カバーの上で、野菜のカットもらくらく

また、耐荷重約15kgという丈夫さもポイント。ノンフライヤーや炊飯器といった重さのある調理家電も置けるので、ガスコンロを使わない「コンロキャンセル界隈」にぴったり。薄型でキッチンの棚や引き出しにも手軽に収納でき、ソフトな見た目と手ざわりで、どんなキッチンにも自然になじみます。

耐荷重約15kgと丈夫な作りで、重量のある調理家電も置くことができます

さらに、表面は汚れをふき取りやすく仕上げてあるので、お手入れも簡単。表面はフラット、底面には滑り止めが付き安定感も抜群です。

モニターやテレビ台など幅広い用途にフィット

オーブントースターやレンジ置きのスペースにも活躍

本体はスチール製でマグネットに対応。電源タップや小物の取り付けができ、オーブントースターなどの調理家電だけでなく、モニター台として使えば、下の空間にキーボードが収納できるなど、ワークスペースのアイテムとしても活躍します。

リビングや書斎では、モニター台やテレビ台にも

上にテレビ、下にリモコンをセットすれば、雑然としがちな棚の上もすっきり整います。色はホワイトとブラックの2色を用意。どんな所にもフィットする「コンロカバーハーフタイプ」は、暮らしのさまざまなシーンをアシストしてくれるはず。新生活を始める人へのギフトにもぴったりです。

「コンロカバーハーフタイプ」メーカー希望小売価格4,950円、カラー／ホワイト・ブラック、サイズ／（約）W545×D320×H66mm、本体／スチール製

●DATA

株式会社ビーワーススタイル

https://beworth.jp/