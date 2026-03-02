トイレットペーパーの芯がまさかの「ひな人形」に！？ 大王製紙直伝のかわいいライフハックとは
3月3日は「ひな祭り」です。トイレットペーパーの芯でひな人形を作る方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、公式インスタグラムアカウントで紹介しています。
【画像で見る】「えっ…かわいい！」 これがトイレットペーパーの芯で「ひな人形」を作る方法です！
大王製紙は「かわいい“ひな人形”作ってみませんか？」と投稿。トイレットペーパーの芯でひな人形を作る方法について、次のように紹介しています。
【材料】
・トイレットペーパーの芯2個
・千代紙
・折り紙
・マジックペン（黒、赤）
・はさみ
・のりまたはセロハンテープ
【トイレットペーパーの芯でひな人形を作る方法】
（1）トイレットペーパーの芯の先をつぶして丸く切る。
（2）着物になる千代紙を三等分に折って切る。
（3）折り紙で髪の毛や烏帽子、扇子などを用意する。
（4）のりやセロハンテープで用意したパーツを貼っていく。
（5）マジックペンで目や口を描き込んだら、最後に飾りをつけて完成。
子どもと一緒にぜひ作ってみてはいかがでしょうか。