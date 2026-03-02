3月3日は「ひな祭り」です。トイレットペーパーの芯でひな人形を作る方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、公式インスタグラムアカウントで紹介しています。

【画像で見る】「えっ…かわいい！」 これがトイレットペーパーの芯で「ひな人形」を作る方法です！

大王製紙は「かわいい“ひな人形”作ってみませんか？」と投稿。トイレットペーパーの芯でひな人形を作る方法について、次のように紹介しています。

【材料】

・トイレットペーパーの芯2個

・千代紙

・折り紙

・マジックペン（黒、赤）

・はさみ

・のりまたはセロハンテープ

【トイレットペーパーの芯でひな人形を作る方法】

（1）トイレットペーパーの芯の先をつぶして丸く切る。

（2）着物になる千代紙を三等分に折って切る。

（3）折り紙で髪の毛や烏帽子、扇子などを用意する。

（4）のりやセロハンテープで用意したパーツを貼っていく。

（5）マジックペンで目や口を描き込んだら、最後に飾りをつけて完成。

子どもと一緒にぜひ作ってみてはいかがでしょうか。