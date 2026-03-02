韓国代表と阪神の強化試合

■阪神 3ー3 韓国（2日・京セラドーム）

WBC韓国代表は2日、阪神との強化試合（京セラドーム）を行い、3-3の引き分けだった。3日にはオリックスとの強化試合を行う。

韓国は初回、相手先発・才木から1番のキム・ドヨン内野手が三塁へのボテボテの内野安打で出塁。3番のイ・ジョンフ外野手が中前打を放って一、三塁とすると、5番ムン・ボギョン内野手が中前適時打、アン・ヒョンミン外野手が左翼線を破る適時二塁打を放って2点を先制した。

2回には先発したクァク・ビン投手が小野寺、伏見に適時打を浴びて3点を失ったが、5回には2024年KBOリーグMVPのキム・ドヨンが早川から左中間ソロを放って同点に追いついた。

6回は工藤から2死満塁の好機を作るも無得点。6回、7回は元ドジャースのリュ・ヒョンジン投手が2イニングを無失点に抑えた。

9回には岩崎から無死一、二塁の好機を作るも、後続が続かず無得点に終わった。

韓国人メジャーリーガーのイ・ジョンフは3打数2安打、「7番・二塁」で出場したキム・ヘソン内野手は3打数無安打3三振、1四球だった。

韓国は、3日にオリックスとの強化試合に臨み、5日にチェコ共和国との1次ラウンド初戦を迎える。日本とは7日に対戦する。（Full-Count編集部）