西武の育成2年目左腕・冨士大和が2回1安打無失点2奪三振

西武の育成2年目左腕・冨士大和投手が1日、宮崎・アイビーで行われたソフトバンクとのオープン戦に8回から6番手で登板。2回1安打無失点2奪三振の快投を披露した。19歳が見せた球速差40キロの“魔球”は「まじで誰が打てるの？」「緩急エグいて」「なんでこんな逸材が育成まで残ってたんだよ」とファンに衝撃を与えた。

2024年育成ドラフト1位で大宮東高から入団した冨士。186センチの長身から球速150キロ超の直球を投げ込む一方で、NPBでは操る投手があまりいない球速100キロほどの”絶滅危惧種”パームボールで打者を翻弄した。昨季は2軍で4試合に登板し、オフには台湾ウインターリーグに参戦。2年目での飛躍が期待される。

「パーソル パ・リーグTV」公式YouTubeが映像を公開すると、「エグい球投げとる」「なかなかいないタイプのピッチャー こりゃ開幕前に支配下十分ある」「ストレートとパーム落差凄いな」「なんだろこの腕遅れて出てくる感じ凄いな」「ホンマに打ちにくそうなボール放るね」「この投球ができれば1軍でも大丈夫でしょ！」「19歳組成長曲線おかしくないか!?」「他球団ファンだけど羨ましすぎる」と絶賛のコメントが相次いだ。（Full-Count編集部）