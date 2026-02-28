大谷がドアラを無視…球場爆笑

ドジャースの大谷翔平投手は28日、バンテリンドームで行われる野球日本代表「侍ジャパン」と中日との強化試合の試合前セレモニーに登場。ドアラを無視する“塩対応”で、球場からも笑いが起こった。

この日、試合は欠場予定だが、試合前には大谷の名前がアナウンス。ドアラのハイタッチを無視する“塩対応”を見せた。これにはドアラも“お怒り”。天狗のジェスチャーで反撃した。

その前には鈴木誠也外野手（カブス）、直後には佐藤輝明内野手（阪神）もドアラを無視する弄りを見せていた。大谷は前日には侍ジャパンの応援キャラクター「応援侍たまべヱ」の頭を叩く“悪ガキぶり”を見せていた。

3年前に同球場で行われた中日との強化試合でも、マスコットへの愛ある“イジリ”を見せていた。2023年3月に行われた試合前セレモニーでは、ハイタッチの列に並んでいた中日のマスコット・ドアラからハイタッチを求められるも、連日の“ガン無視”を披露。華麗にスルーして隣にいた白井一幸コーチとハイタッチを交わし、不満げなドアラと大爆笑する白井コーチのやり取りがファンの間で大きな話題を呼んでいた。（Full-Count編集部）