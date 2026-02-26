ようやく犹の輪瓩涼罎北瓩辰討た。３月開催の第６回ＷＢＣで世界一連覇を狙う侍ジャパンは２６日、バンテリンドームで全体練習を実施。この日から合流したカブス・鈴木誠也外野手（３１）は打撃練習こそ回避したが、シートノックでは中堅に入り、コンディションを確かめながら動いた。初日から無理にギアを上げず、必要な確認を淡々と積む――。この慎重さ自体が、前回２０２３年の第５回大会をケガで辞退した「宿題」を物語っていた。

練習後の会見で鈴木が強調したのは、過去ではなく今回だ。「いい状態で来られた」「チームのため、ジャパンのために全力を尽くす」。これらの言い回しは、簡潔ながらも熱量は高い。欠場の悔しさを引きずるのではなく自らの役割を鮮明にし、何としてでもチームに貢献するという姿勢がにじんだ。

象徴的だったのは、会見に同席した大谷翔平投手（３１＝ドジャース）との並びだ。同じ１９９４年生まれ。鈴木は質問のたびに大谷の答えを受け止め「同じです！」と呼応して場を和ませた。これまでも冗談めかして「翔平がしっかりお金を出して。１０００億ですから」と犹拱Гぬ鬮瓩紡臙を指名していた「決起集会開催」の話題についても、この日の会見であらためて触れ「彼ならやってくれると信じております」と笑いを誘う場面もあった。

そこに大谷が「まずは勝つことが大事」と正面から返すと、一方の鈴木は「なんかすみません」と照れ笑いで締める。主役を奪い合うのではなく、空気を整えて一つに寄せる。鈴木は、その狃甞衞瓩鮗分の役回りとして引き受けている。

大谷、吉田正尚外野手（３２＝レッドソックス）らメジャー組が合流し、代表は一気に完成形へ近づいた。その中心で鈴木が示したのは派手な言葉ではなく、欠場の記憶を背負った者だけが出せる覚悟の輪郭だ。打席に立つ前から、今季でＭＬＢ６年目を迎える３１歳の通算２度目となるＷＢＣ挑戦はもう始まっている。