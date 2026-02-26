27日から中日との強化試合

日本代表「侍ジャパン」に選出されている大谷翔平投手（ドジャース）が26日、バンテリンドームでの練習のため球場入りした。チームバスには乗らず“単独”でスタジアムに入った。チームは27日、28日に中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」を行う。

大谷はチームバスではなく、ハイエースに乗って球場入り。ベージュのジャケットに白ズボン姿で報道陣の前に姿を見せた。

侍ジャパンは24日に宮崎でのキャンプを打ち上げ、午後に名古屋へ移動。25日には非公開で練習が行われ、鈴木誠也外野手（カブス）と吉田正尚外野手（レッドソックス）も合流。菊池雄星投手（エンゼルス）がライブBPに登板したと見られる。

ドジャースでのスプリングトレーニングに参加していた大谷は、24日に帰国。25日の非公開練習には姿を見せず、26日から侍ジャパンの一員として練習に参加する。27日、28日の中日戦ではベンチ入りし、3月の京セラドームでの強化試合から試合に出場する見込みだ。これで菅野智之投手（ロッキーズ）も含め、メジャーリーガー5人がチーム合流となった。（Full-Count編集部）