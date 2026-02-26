2回先頭のジョーンズから空振り三振を奪ったスプリット

ドジャースの佐々木朗希投手が25日（日本時間26日）、ダイヤモンドバックスとのオープン戦に先発登板した。1回1/3を投げて3失点で途中降板となったが、随所に本来の投球を披露した。中でも鋭く落ちるスプリットには、米国の投球分析家や地元メディアから「とんでもない」「えげつない」と驚愕の声が上がっている。

初回の立ち上がりは苦しんだ。先頭に安打を許すと、四球を挟んで4番のアレナド、続くバルガスに適時打を浴びていきなり3失点を喫した。それでも、そこから2者連続で三振を奪い窮地を脱する。2回もマウンドに上がると、先頭のジョーンズを空振り三振に仕留め、前の回から3者連続三振と持ち味である奪三振能力の高さを見せつけた。

米メディアを驚かせたのは、2022年米ドラフト全体2位指名を受けた大器から三振を奪った球だ。カウント1-1からの3球目、そして4球目と2球連続でスプリットを投じた。フォーシームの最速が98.6マイル（約158.6キロ）を計測する中、打者の手元で急降下する変化球は抜群の威力を発揮。結果的に36球での降板となったが、超有望株のジョーンズも驚くほどの切れ味だった。

切れ味抜群の“魔球”に識者も即座に反応。「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏は自身のX（旧ツイッター）で「ロウキ・ササキ、86マイル（約138.4キロ）のとんでもないフォークボール。1分間当たりの回転数はたった402」と絶賛。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」も公式Xで「ロウキはえげつない」と称えた。

佐々木は試合後の取材で「ブルペンではフォークが一番良くなかったんですが、試合ではフォークが一番良くて」と話し、“伝家の宝刀”が投球の軸だったことを明かした。今季は先発再転向に向けてカットボールやスライダーの精度を高めている。次回以降の投球に期待したい。（Full-Count編集部）