25日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)決勝トーナメント・プレイオフ2ndレグでレアル・マドリードとベンフィカが対戦し、3-1でレアルが勝利を収めた。



ホームでの第1戦を0-1で落としていたベンフィカは、早い時間帯でビハインドを取り返そうと序盤からハイプレスを仕掛けるなど積極的な試合運びを見せ、その流れの中から先手を奪う。



14分、右サイドからレアル守備陣の背後に抜け出したベンフィカのヴァンゲリス・パヴリディスがゴール前にグラウンダーの折り返しを供給。ティボー・クルトワが触ってゴール前にこぼれたボールをラファ・シルヴァが押し込み、ベンフィカが先制する。





しかしレアルもすぐさま反撃に転じ、17分には右サイドにいたフェデリコ・バルベルデからグラウンダーのパスを受けたオーレリアン・チュアメニが冷静にゴール右隅を狙ったシュートを決めて同点に追いつく。その後はレアルが優勢となり、32分にはゴール前のこぼれ球をアルダ・ギュレルが押し込んで逆転に成功したかに見えたが、ギュレルのシュートの前にボールに触ったゴンサロ・ガルシアの位置がオフサイドポジションだったとしてゴールは認められず、前半は1-1のタイスコアで折り返した。後半に入ると両チームが2点目を狙いに行くオープンな試合展開となり、互いにシュートチャンスを迎えるが得点には至らず終盤までスコアは1-1のまま推移する。しかし、80分にバルベルデのパスに反応してヴィニシウスがベンフィカ守備陣の背後に抜け出し、相手ゴールキーパーと1対1の状況になり、ここで冷静にボールをゴール右隅に流し込んでレアルが逆転する。2戦合計で1-3となったことでベンフィカは攻勢を強めてレアルゴールに迫るが得点を奪うことができない。結局3-1でレアルが勝利を収め、ラウンド16進出を決めた。［スコア］レアル・マドリード 2-1（合計3-1）ベンフィカ［得点者］レアル・マドリードオーレリアン・チュアメニ(17)ヴィニシウス・ジュニオール(80)ベンフィカラファ・シルヴァ(14)