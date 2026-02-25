ËÉÅ©¤Ç¥¿¥Õ¡¢²»¤Ï¥¯¥ê¥¢¡£Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥í¥ó¥°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡Ú¥½¥Ë¡¼¡Û¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
·Ú¤¯¤ÆÄ¹¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£ËèÆü¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ú¥½¥Ë¡¼¡Û¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥½¥Ë¡¼¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÏºÇÂç25»þ´Ö¤Î¥í¥ó¥°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢ËèÆü¤ÎÄÌ¶Ð¤ä³°½Ð¤Ç¤â½¼ÅÅ¤òµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¨¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤À¡£µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢10Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó60Ê¬ºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ソニー独自の「DSEE」が圧縮音源で失われがちな高音域を補完し、ストリーミングやMP3でも自然で広がりのあるサウンドに仕上げてくれる。IPX4相当の防滴性能を備え、突然の雨や汗にも強く、スポーツから日常使いまで安心して使える。
Ìó20¥°¥é¥à¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ï¼ó¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¼ª¤Ë±è¤¦¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°·Á¾õ¤¬°ÂÄê¤·¤¿ÁõÃå´¶¤òÀ¸¤à¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥â¥³¥ó¤Ç¡¢¶ÊÁ÷¤ê¤ä²»ÎÌÄ´À°¡¢ºÆÀ¸¡¦Ää»ß¡¢ÄÌÏÃÁàºî¤Þ¤Ç¼ê¸µ¤Ç´°·ë¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼ÄÌÏÃ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢»Å»ö¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢²»¼Á¡¦µ¡Ç½¡¦²÷Å¬¤µ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯È÷¤¨¤¿¡¢ËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤À¡£
ソニー独自の「DSEE」が圧縮音源で失われがちな高音域を補完し、ストリーミングやMP3でも自然で広がりのあるサウンドに仕上げてくれる。IPX4相当の防滴性能を備え、突然の雨や汗にも強く、スポーツから日常使いまで安心して使える。
