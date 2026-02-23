LUNA SEAのドラマー・真矢さんが、2月17日に亡くなっていたことがわかった。56歳だった。2月22日深夜、LUNA SEAオフィシャルサイトなどで発表された。昨年9月、真矢さんは脳腫瘍であることを公表していた。2020年に大腸がんのステージ4と診断を受けており、ここ数年は闘病生活を送っていた。

【写真】車椅子姿の真矢さんにぴったりと寄り添う石黒彩。祭りに訪れた真矢さんの様子ほか、「銀婚式」でのウェディングフォトなど

近親者のみで行われた葬儀で喪主を務めていたのが元モーニング娘。で妻の石黒彩（47）だったという。真矢さんは2000年5月に石黒と結婚し、同年に長女、2002年に次女、2004年に長男を授かった。芸能プロ関係者が語る。

「2人は音楽番組を通じて知り合い、まず真矢さんが石黒さんのよき相談相手となったようです。そこから距離が縮まって、友人関係から恋愛に発展して結ばれたようです」

石黒は昨年9月16日、自身のインタグラムに銀婚式のウェディングフォトを投稿していた。そこには、沖縄の海を前に夫婦と3人の子どもの5人で手を繋ぐ姿がうつっており、〈この五年間、真矢の強い信念で、闘病は公表せず全力で闘い、アーティストとして変わらぬプレーを貫いてきました。常にポジティブで弱音を吐かず、音楽と向き合ってきた主人を誇りに思っています。回復に向けて笑顔を絶やさず歩む真矢を これからも精一杯サポートしていきます。今後とも夫婦共によろしくお願い致します〉（原文ママ）などと、夫の闘病についてコメントを添えていた。

真矢さんが叶えていた"妻の夢"

真矢さんは昨年5月、結婚25周年を祝う銀婚式を挙げていたのだ。スポーツ記者が語る。

「授かり婚だった石黒さんは、2005年に白無垢姿で出雲大社で挙式を挙げています。ただウエディングドレスにも憧れがあったようで、彼女の誕生日と結婚記念日となる5月12日に、真矢さんからのプレゼントで沖縄の海でウエディングフォトを撮ったそうです。石黒さんはインスタグラムで〈楽しかったしめちゃ幸せだったぁ〉とドレス写真とともに投稿していました。隣で支えてくれる彼女への感謝の気持ちだったのかもしれません」

最愛の妻の夢を叶えた真矢さん。闘病生活のなか、"夫婦の絆"はより深まっていたという。

「直近では子どもたちも成長して手離れもしているので、夫婦でゴルフをするなど、2人の時間を大切にしているようでした。石黒さんは真矢さんに『80歳になる金婚式までがんばってほしい』と話していたのですが……」（同前）

今年1月下旬、石黒はインスタグラムを更新して《旦那さまへ 生まれて来てくれてありがとう》などと真矢さんにとって56歳の誕生日を祝ったことを報告していた。その矢先の訃報──真矢さんの早すぎる旅立ちに、多くの人々が深い悲しみに包まれている。