WBC連覇のカギは大谷翔平ではない？「井端ジャパン」コーチ陣が抱える最大の弱点をどう見るか

国際大会、とりわけWBCのような短期決戦の行方を占う上で、多くのファンやメディアは「誰が監督か」「大谷翔平クラスの選手が出場するか」に注目しがちだ。

しかし、過去に世界一になったチームを分析すればするほど、ある一つの真実にたどり着く。勝敗を分けるのは、監督という神輿を支える“参謀・コーチ陣”がしっかり機能しているかどうかということだ。

現代野球において、代表チームはもはや監督一人で回せるような単純な組織ではない。今回は、『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（光文社新書）等の著書がある筆者が、チームを裏で支えるコーチ陣の役割と、注目の井端ジャパンの組閣について論じていきたい。

監督一人では「絶対に回らない」現代野球

まず前提として、今の野球は情報量が多すぎる。投手の球数管理、打撃のトラッキングデータ、守備シフトの最適解、相手チームの分析。これらを監督ひとりの脳内で処理し、瞬時に決断を下すことは物理的に不可能だ。

つまり、投手・打撃・守備・データという各部門の「完全分業制」が機能しているかどうかが、チームの勝率を担保する。監督はあくまで現場責任者であり、各専門分野のコーチにどれだけ権限を委譲できるか。これが世界一への最低条件というわけだ。

2024年11月に行われた第3回WBSCプレミア12で、日本は準優勝に終わった。一方、優勝した台湾は決勝前の試合で罰金31万円を支払ってまで先発投手を変更し、エースを温存するという戦略的判断で頂点に立った。

ペナントレースとは異なり、国際大会では他国の選手への対策はもちろん、ルールの抜け穴まで含めた徹底的な準備も求められる。

優秀なコーチ陣の存在が勝敗を分ける

コーチ陣に求められる能力は、技術指導だけではない。最も重要なのは、選手との適切な距離感と、監督への「別解」の提示だ。

短期決戦では、選手は想像以上のプレッシャーに晒される。その上、監督は孤独な決断を迫られるため、どうしても選手との間に壁ができやすい。そこで、選手が本音を吐き出せる兄貴分や相談役としてのコーチが不可欠になる。過去のWBC優勝チームを見ると、この役割が明確だった。

2009年・原ジャパンで総合コーチを務めた伊東勤は、百戦錬磨の捕手出身らしく、原辰徳監督の戦術意図を的確に汲み取りながら、現場での微調整を完璧に遂行した。さらに、投手コーチには山田久志と与田剛、内野守備・走塁コーチは高代延博と、各球団の監督級から参謀クラスまでが揃っていた。

2023年・栗山ジャパンで投手コーチを務めた吉井理人は、ダルビッシュ有や大谷翔平といったMLB組と若手のパイプ役となり、彼らの調整を一任された。ヘッドコーチの白井一幸は、栗山監督が情に流されそうになったとき、あるいは戦術に迷ったときに、冷静かつ論理的な「別解」を提示し続けた。

監督がある作戦で迷ったとき、「別の選択肢もありますが、確率はこれくらいです」と即座に言える参謀。そして、監督には言いづらい選手の体の張りやメンタルの揺らぎを、ベンチ裏で正確に把握しているコーチの存在。

試合中の勝負を分ける微調整は、監督の采配以前に、ベンチ裏のこうした情報の解像度で決まっているのが現実だ。

今回の組閣を見て、多くのファンはコーチ陣の若さや実務能力の高さに期待を寄せているかもしれない。しかし、一歩引いて冷静にその全体像を見た時、どうしても拭えない懸念がある。それは、ベンチ入りする首脳陣全体の、指導者としての経験値不足だ。

たしかに選手としての実績は申し分ない。しかし、国際大会という異様なプレッシャーのなかで、指揮官を支え、時には諌めることができる「重鎮」が見当たらないのだ。

「小久保ジャパン」が機能した最大の要因

時計の針を戻そう。かつて、井端弘和監督と同様に、監督経験ゼロで代表を率いた小久保裕紀監督（2013〜2017年）の時代だ。

当時の小久保監督は、情熱とカリスマ性はあったが、采配や投手運用のノウハウは皆無だった。その致命的な欠点を補ったのが、投手コーチとして入閣した権藤博だった。中日、近鉄、ダイエー、横浜で20年以上にわたり投手コーチを歴任し、監督としては最下位常連だった横浜ベイスターズを38年ぶりに日本一へ導いた名将である。

権藤氏は、自分の孫ほどの年齢である小久保監督に対して遠慮なく意見し、投手陣の管理を完全に掌握した。「投手のことは俺に任せろ、監督は座っていろ」と言わんばかりの権藤氏の存在があったからこそ、小久保監督は野手の采配やチームの鼓舞に専念できたのだ。

経験値の少ない青年監督には、海千山千の老獪な参謀をセットにする。これが組織論としての定石であり、リスクヘッジだ。

井端ジャパンは“お友達内閣”か？

翻って、今回の井端ジャパンはどうだろうか。

井端監督自身、U-12などでの監督経験はあるとはいえ、トップチームでの采配や、プロの監督としてのキャリアは浅い。本来であれば、ヘッドコーチには監督よりも年上で経験豊富な、修羅場をくぐり抜けてきた「重石」となる人物を置くべきだろう。

しかし、蓋を開けてみれば、周囲を固めるのは同年代か、気心の知れた中日や巨人時代の元同僚ばかり。言葉を選ばずに言えば、「気の合う仲間」で固めた印象が強く、有事の際に機能するストッパーが存在しないように見える。

今回、代表チームの要となる投手陣を支えるのは、2010年代のセ・リーグを代表するエースとして君臨した能見篤史と吉見一起だ。

能見は阪神タイガースの絶対的左腕として活躍後、オリックス・バファローズで「投手兼任コーチ」を経験した。プレイングマネージャーに近い立場で若手投手陣を精神面・技術面の両方から支え、オリックスの投手王国を築き上げるのに一役買った実績がある。とはいえ、NPBでの本格的な指導者経験はほぼないといっていい。

吉見は中日ドラゴンズの黄金期を支えた右腕だったが、NPBでの指導者経験はなく、引退後初めて就いた指導者の役職が今回の侍ジャパン投手コーチとなる。

こうした投手コーチの経験不足は、ヘッドコーチや捕手部門が補う形になるのかもしれない。

チームの舵取りを担うヘッドコーチの金子誠は、選手時代は日本ハムファイターズ一筋。引退後は、2015年から日本ハムやロッテで長年コーチを歴任してきた。2017年からは侍ジャパンのコーチも兼任している。

また、捕手部門を支える村田善則は、読売ジャイアンツでの現役生活を経て、同球団や侍ジャパンのバッテリーコーチを歴任した。スコアラーとしての経験も豊富で、データに基づく緻密なリードを、若手捕手陣に促す役割を担っている。彼もまた、金子ヘッドコーチと同様、2016年から日本代表を支えてきた。

野手陣に活力を与える存在が、ソフトバンクや巨人で活躍した「熱男」こと松田宣浩だ。常勝軍団ソフトバンクで培った「勝つための姿勢」をチームに浸透させる役割が期待されるが、本格的なコーチ就任は今回が初めて。その実力は未知数だ。

なお、守備・走塁面では、かつて現役時代に職人芸を見せた二人がきっちりと脇を固めている。内野守備・走塁を担当する梵英心は、広島東洋カープで盗塁王やゴールデングラブ賞を獲得。引退後はオリックスでコーチを務め、走塁改革を成功させた実績がある。

外野守備・走塁コーチの亀井善行は、かつて巨人生え抜きのスターとして、勝負強さと鉄壁の守備を誇った。引退後も巨人でコーチを務めており、外野手のポジショニングや走塁の判断力において、実戦に即した鋭い指導を行っている。

また、サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有がアドバイザーとして入閣したことは、経験豊富な兄貴分の存在という点でプラスに働くだろう。ただし、短期決戦で技術的な指導が成果に直結するのは難しく、精神的支柱としての役割が中心になると見られる。

ヘッドコーチや守備走塁コーチに実績ある人材を揃えた一方で、チームの要となる投手・野手両コーチのNPBにおける指導者経験の薄さは、やはり不安材料と言わざるを得ない。

井端ジャパンに潜む「経験値不足」という最大のリスク

短期決戦では、必ず想定外の事態が起きる。投手が炎上して、球場が異様な空気に包まれたとき。あるいは監督が情に流されて判断を誤りそうになったとき。

「監督、それは違います」と断言できる人間がどれだけいるか。いずれも選手としては実績抜群でも、指導者として経験の浅いコーチ陣が、どこまでパニックにならずに冷静にデータを読み解けるか。

小久保時代の権藤博のような、監督以上の「目」を持ち、全責任を負って投手を守れるような圧倒的な経験値を持つ参謀が不在であること。それこそが、今回の井端ジャパンが抱える、戦術以前の最大の欠陥になり得るのではないだろうか。

過去の大会と比較しても、首脳陣の経験不足は否めない。権藤のように経験豊富で、監督より年上のコーチを据えるべきだったという見方もあるだろう。

ただ、若さゆえの柔軟性には期待が持てる。これまでの型にとらわれない新しい首脳陣で、連覇を果たしてほしいところである。

