¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤Î¾¾°æÍµ¼ù¤Ï¡ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡×¡¡»ø¡¦°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¡Äº¸Â¤Î°ãÏÂ´¶¤â¡Ö¾ðÊó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡×
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Çµß±ç2Áª¼ê¤¬²ø²æ¤Ç¼Âà
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬µÜºê¹ç½É¤Î20Æü¡¢Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¤È¤¤¤¦·Á¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¾¾°æ¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ëº¸Â¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤Æ¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¸å¡¢¾¾°æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¾ðÊó¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤È¤âÃý¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£º£¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÂÔµ¡¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¬¥ó¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÊÕ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë2ÅÙWBC¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾°æ¤Ï¡¢Á°Æü19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤Î¥é¥¤¥ÖBPÅÐÈÄÃæ¤Ëº¸¸Ô´ØÀá¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤Æ¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥ê¥óµ¼Ô¤Ï¡ÖWBC½Ð¾ì¤Ï´í¤¦¤¤¾õ¶·¤À¡×¤È¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ËÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¡£¤¹¤Ç¤ËÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë¤¬¸Î¾ã¤Ç½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¡¢Æ£Ê¿¾°¿¿¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë