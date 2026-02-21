Àîºê½¡Â§¤â¶Ã¤¡Ö¥Ï¡¼¥Ñ¡¼Ã¯¡©¡×¤Î»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡WBC¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ë¸«¤ë¡È3Ç¯¤Çµ¯¤¤¿ÊÑ²½¡É
³«Å¹Á°¤«¤éÌó150¿Í¤ÎÂç¹ÔÎó¡Ä500¼ï°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«
¡Ö2026 WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL STORE-MIYASHITA PARK-¡×¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎµÜ²¼¸ø±à¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Ê¿ÆüÀµ¸á¤Î³«Å¹1»þ´ÖÁ°¤Ë¤ÏÌó150¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¹ÔÎó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Îó¤Ï4³¬¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤é1³¬¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¡£3Ç¯Á°¤ÎÂè5²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤â¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÏÅö»þ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡ÈÊÑ²½¡É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀîºê½¡Â§ÆâÌî¼ê¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡Ç26¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿¹»³Ì¤Í£¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î2¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤ä²áµîÂç²ñ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ëÃæ¡¢Àîºê¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¥Þ¥Í¥¥ó¤Î²£¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤Î¡Ê½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë»þ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÏÃ¯¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡©¡¡¥Ï¡¼¥Ñ¡¼Ã¯¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Å¹Æâ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¤â¤Á¤í¤óÂçÈ¾¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤ÎÊÆ¹ñ¤ä¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤êºî¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤¯Å¸³«¡£¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸¹¥¤¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëËÒÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ä¤·¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ÊÊÆ¹ñÂåÉ½¡Ë¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ÆüËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂ¾¤Î¹ñ¤Î¥°¥Ã¥º¤âÇä¤Ã¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç³¤³°Àª¤Î¥°¥Ã¥º¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡£¥°¥Ã¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¦±§Ê¿·½¸ã»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤ÎºÝ¤Ï¤¢¤Þ¤êÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é³Æ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤³¤½¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£
ÂçÃ«¥°¥Ã¥º¤¬Á°²ó¤ÏÅ¾Çä¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¡Ä¡Öº£²ó¤ÏÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¡×
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëMLB¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Ãæ·Ñ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁý²Ã¡£¸½ÃÏ´ÑÀï¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇ®¤Ï¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹´Ñ¸÷Ä£¤¬2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òË¬¤ì¤ëÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î80¡Á90¡ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ìÅÙ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃ«¤À¡£Á°²ó¤ÎWBC¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë´°Çä¤·¡¢¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¡£¥°¥Ã¥ºÅ¾Çä¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±§Ê¿»á¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¤ÏÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡ÈÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¾ì¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÈÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò³Ú¤·¤à¾ì¡É¤Ø¡½¡½¡£WBC¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤ÎÇä¤ê¾ì¹½À®¤Ï¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñ³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢Ç®µ¤¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹â¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¿·°æÍµµ® / Yuki Arai¡Ë