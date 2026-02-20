食楽web

大分土産のお菓子といえば「ざびえる」が定番ですが、実はその製造元『ざびえる本舗』が手がけるもうひとつの逸品をご存じでしょうか？ その名も「瑠異沙（るいさ）」。

ページをめくると「瑠異沙 静かに眠る･･･」から始まる詩が綴られている

大分県佐伯市宇目に眠る切支丹少女に着想を得た、ストーリー性と美しさを兼ね備えたお菓子です。

「瑠異沙」はまず、そのパッケージに目を奪われます。淡いすみれ色に包まれた個包装は、どこか儚げで上品。個包装の袋を開けると、中は銀色のホイルに丁寧に包まれています。

カステラ生地に白餡が包まれた上品なお菓子

ホイルをそっと開くと、ミルクとバターが香るしっとりとしたカステラ生地に、バイオレットリキュールでほんのり香りづけされた白餡が包まれています。餡は淡いすみれ色で、見た目にも乙女チック。やさしい甘さながら、しっかりとした満足感があります。緑茶はもちろん、コーヒーや紅茶にもよく合います。大分旅行のおみやげとしてはもちろん、お取り寄せも可能なので気軽に楽しめます。

12個入 1,328円（税込）。6個入・18個入・24個入がある

子供の頃、母が大分の故郷から帰ってくるたびに、「瑠異沙」を買ってきてくれるのがとても楽しみでした。広く知られる「ざびえる」と並び、繊細で美しい「瑠異沙」を大分みやげの新定番としてぜひ味わってみてください。

●DATA

ざびえる本舗「瑠異沙（るいさ）」

価格：12個入 1,329円（税込）

https://shop.zabieru.com/

（撮影・文◎すずらん）

●著者プロフィール

すずらん

おいしい食事とお酒を楽しみに生きるアラフィフ銀行員ライター（フードアナリスト4級）。東京と両親の出身県であるおんせん県大分（推し）のおいしいものを中心にご紹介します。

