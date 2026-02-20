“三刀流”豊田ルナ、浴衣姿や露天風呂でのシーン収録 しっとり濡れた艶ボディを大胆展開
俳優・グラビアアイドル・アイドルとして“三刀流”で活動する豊田ルナの『SPA!デジタル写真集 豊田ルナ「ぬくもりを感じる」』の発売を記念し、誌面カットが公開された。温泉旅館を舞台に、豊田の艶やかな魅力と表現力を凝縮した1冊となっている。
【写真】どこかミステリアスな表情を見せる豊田ルナ
豊田ルナは2002年、埼玉県生まれ。2019年に「ミスマガジン2019」グランプリに輝き、各誌のグラビアを飾ってきた。21年には『ウルトラマントリガー』（テレビ東京系）でヒロイン役を務め、俳優としても注目を集めた。24年にはアイドルグループ・AND CaaaLLを結成するなど、活動の幅を広げている。
今作の舞台は温泉旅館。公開されたカットでは、フォーマルジャケットにタイトなニットインナーを合わせ、身体のラインを美しく際立たせながら、どこかミステリアスな表情を浮かべる姿が印象的だ。表紙では自らニットをめくる大胆なカットも採用され、物語性を感じさせる展開が想像をかき立てる。
温泉旅館というロケーションを生かし、浴衣姿や露天風呂でのシーンも収録。湯気が立ちこめる中で見せるしなやかなポージングは、本作ならではの見どころの1つだ。ヌードベージュのチューブトップビキニを着用したカットもあり、やわらかな空気感とともに豊田の存在感を際立たせている。
ぬくもりを感じさせる情景の中で、豊田のカリスマ性あふれる美貌と高い表現力が光る本作。グラビアで培った魅せ方と、俳優として磨いた感情表現が交差する作品に仕上がっている。
