東京ディズニーシー25周年のテーマカラーは“ジュビリーブルー” 記念グッズを一挙公開
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が4月15日から開催される。イベント開幕に先がけ、テーマカラー“ジュビリーブルー”を基調としたスペシャルグッズの詳細が発表された。
【画像多数】“ジュビリーブルー”がきらめくTDS25周年限定グッズ＆フード
4月8日から販売を開始するのは、アクアスフィアやプロメテウス火山などパークのアイコンとディズニーの仲間たちをデザインした祝祭感あふれるアイテム。ぬいぐるみバッジ（各3000円）やフラッグ（各1000円）は、エンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」に登場する衣装姿をモチーフにしている。Tシャツ（サイズ毎各2700円〜3800円）、トレーナー（6000円）、カチューシャ（2400円）、キャップ（3800円）など、身につけて楽しめるアイテムも充実している。
夜のパークを彩る環境演出「スパークリング・ジュビリー・ナイト」に合わせ、光るおもちゃも登場。ペンダント型（2500円）やリボンクリップ型（2000円）など、ジュビリーブルーのきらびやかな光が印象的なデザインとなっている。
シンプルで日常使いしやすいデザインのグッズも展開。Tシャツ（4500円）やラガーシャツ（5000円）、ショルダーバッグ（3800円）、リングセット（2000円）などをそろえ、マグカップやペンケース、ステッカーセットといったステーショナリーも登場する。
25周年を象徴するキーアイテム「ジュビリーバッジ」も販売。バッジ（各1000円）やリボン（各800円）、チャーム（各700円）、ストラップ（各600円）を自由に組み合わせ、自分だけの「ジュビリーバッジ」にカスタマイズできる。
さらに、ポンテ・ヴェッキオに登場するスペシャルコンテンツ「ジュビリーブルーメモリーズ」（2000円）は4月15日から登場。専用ボトルを購入すると特別な空間に入場でき、“ジュビリーブルーストーン”を持ち帰ることができる。販売店舗は「リメンブランツェ」で、スタンバイパスの取得が必要となる。
そのほか、開園から25年間のアニバーサリーアートが復刻。そのアートを使用したカプセルトイ（1回500円）が25周年の期間中に、3つのテーマで登場し、まずは各アニバーサリーイヤーのデザインが中央に描かれたショッピングバッグをモチーフにした小物入れが4月8日から登場する。
イベント開催期間は2026年4月15日から27年3月31日まで。ジュビリーブルーに包まれたパークで、25周年の祝祭を彩る多彩なグッズが来園者を迎える。
