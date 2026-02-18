声優・和泉風花、４月アニメ『氷の城壁』アフレコでの苦悩を吐露
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて２月13日（金）夜９時〜10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#76を生放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。
今回はゲストに声優・和泉風花を迎え、４月放送のアニメ『氷の城壁』や新作アニメ情報をお届け。まずは2026年４月より放送を開始し、人と接するのが苦手な女子高生・氷川小雪と彼女を取り巻く４人の青春群像劇『氷の城壁』を紹介。本作で安曇美姫役を演じる和泉は本作の見どころについて「自分も学生時代のどこかで生まれた気持ちがきれいに言語化されていて、『私はあのときこうだからいやだったんだ』って自分も理解できるような、丁寧に感情が描かれている作品」と語る。それを聞いたマンスリーゲスト・仲村宗悟は「この作品を４月から見る学生さんたちも、このモヤモヤってどんな気持ちなんだろうなって方達も、これを見たら共感できるかもしれないですね」とコメント。MCのハライチ・岩井勇気も「こういうアニメを見るたびにさ、（学生時代）ぼんやり過ごしていたなって思うんだよね」としみじみ語った。
さらにアフレコ中に苦戦したシーンについて和泉は、「心情が丁寧に書かれているので演じていて疲れが……。心を削りながら芝居をしている感じがして、気持ちが抜けなくて引きずることもあった」と役作りの苦労を吐露。さらに仲村が「アフレコ中、声優同士で話し合ったことはありますか？」と尋ねると、和泉は「ありますね。みんな作品愛があって、撮り終わると『今のシーンめっちゃ好きでした』って言ってもらったり、『今のだとこういうふうに聞こえたんですけど……』って質問があったりとか。話し合いがめっちゃ行われていました」と回答。続いて岩井が現場の雰囲気について聞くと、「メインキャスト４人だけではなく、みんなで話していました。主演の千葉翔也さんも１人でいる人を放っておけない感じなので、現場は誰も１人になっていなかった」と座長である千葉を中心とした温かいチームワークについて語った。また、自身が演じる安曇美姫については、「パッと見ると“一軍女子”ですが、彼女にも葛藤があって……その悩みが、私自身はジメジメした性格なのでわからなくて。でも、クラスメイト役の声優さんに『美姫ちゃんの気持ちがわかる！』って方がいて。『どうしてこうなるんだと思う……？』って相談しました」と裏話を披露。自身については「私自身は（主人公の）小雪ちゃんに共感できて、過去の失敗からもう何もしないでおこうって思うタイプの子なんです」と分析。
続いて、前回（#75）に続きハライチ・岩井がおすすめ作品を語る「岩井が観たおすすめ冬アニメ」のコーナーでは、『カヤちゃんはコワくない』と『違国日記』を紹介。 ほかにも、アニメ化しそうな注目のコンテンツを番組が勝手に先取りする「アニメ化スルカモ！？トピックス」では、甘酸っぱい京大青春ラブコメディ『ヨシダ檸檬ドロップス』を紹介するなど、盛りだくさんの内容でお届けした『SHIBUYA ANIME BASE』#76はABEMAにて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
今回はゲストに声優・和泉風花を迎え、４月放送のアニメ『氷の城壁』や新作アニメ情報をお届け。まずは2026年４月より放送を開始し、人と接するのが苦手な女子高生・氷川小雪と彼女を取り巻く４人の青春群像劇『氷の城壁』を紹介。本作で安曇美姫役を演じる和泉は本作の見どころについて「自分も学生時代のどこかで生まれた気持ちがきれいに言語化されていて、『私はあのときこうだからいやだったんだ』って自分も理解できるような、丁寧に感情が描かれている作品」と語る。それを聞いたマンスリーゲスト・仲村宗悟は「この作品を４月から見る学生さんたちも、このモヤモヤってどんな気持ちなんだろうなって方達も、これを見たら共感できるかもしれないですね」とコメント。MCのハライチ・岩井勇気も「こういうアニメを見るたびにさ、（学生時代）ぼんやり過ごしていたなって思うんだよね」としみじみ語った。
続いて、前回（#75）に続きハライチ・岩井がおすすめ作品を語る「岩井が観たおすすめ冬アニメ」のコーナーでは、『カヤちゃんはコワくない』と『違国日記』を紹介。 ほかにも、アニメ化しそうな注目のコンテンツを番組が勝手に先取りする「アニメ化スルカモ！？トピックス」では、甘酸っぱい京大青春ラブコメディ『ヨシダ檸檬ドロップス』を紹介するなど、盛りだくさんの内容でお届けした『SHIBUYA ANIME BASE』#76はABEMAにて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.