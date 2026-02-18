ドライブ旅行中、猫が迷子に！

PatrickさんとEvelyneさんの Sire夫妻は、フランスのエロー地方オロンザックに住んでいます。

2025年8月初旬、2人は愛猫Filouとともにスペインへのドライブ旅行を楽しみ、帰路にカタルーニャのガソリンスタンドに立ち寄りました。ここでコーヒーを買いに行ったとき、うっかり車の窓を少し開けたままにしていたのですが、2人は気づきませんでした。

夫婦はそのままドライブを続けました。Filouは後部座席で心地よく眠っていると信じていたのです。ところが数時間後、フランスのジュアレス湖に到着して初めて、車内に愛猫がいないことに気づいたのです。

必死の捜索を続けるも…

必死で周囲を探しましたが、見つかりません。そこで2人は翌日、ふたたび国境を越えてカタルーニャへ戻ることを決めました。どうしても愛猫を見つけ出したかったのです。

当地の動物福祉協会に連絡を取るとともに、スペイン警察当局にも報告しました。多くの機関や人々に連絡し、行方不明の猫のことを知らせました。迷子猫のポスターも作って、広く呼びかけ続けました。

8月19日になって「カタルーニャのガソリンスタンドでよく似た白黒猫を目撃した」という情報が入り、希望がふくらみました。でも残念ながら、捕獲前に逃げられてしまったということでした。

長年家族として一緒に過ごしてきたFilouの不在は、夫婦によって耐え難い苦しみです。しかし2人は決して希望を捨てませんでした。時がたち、猫が見つかる可能性が低くなったように見えても、依然として探し続けたのです。

奇跡の再会を果たした猫と夫婦

2026年1月9日、奇跡が起こりました。自宅近くの村ホンプスに住むHeleneという女性から電話を受けたのです。

Heleneさんは衰弱した猫を見つけました。年が明けて動物病院へと連れていったところ、埋め込まれたマイクロチップに飼い主の連絡先が登録されているのがわかり、夫妻に電話をくれたのです。2人はすぐに駆け付けました。

愛猫が不在のむなしく悲しい5ヵ月間を過ごしてきた夫婦にとって、その再会は奇跡であり、最高に幸せな出来事でした。でも一体どうやって、Filouは250キロも離れた自宅近くの村までたどり着いたのでしょうか。

猫がどんな経験をしたにせよ、飼い主は猫を見捨てず、猫のほうも2人を見捨てなかったからこそ再会が果たせたのでしょう。迷子になった猫が「家族に会いたい」という強い決意で家路をめざしたのは、間違いありませんね。

出典：Lost Cat's Incredible Journey: Missing for Months in Spain, Filou Returns Home to France