三菱ＨＣキャピタル<8593.T>はジリ高歩調を継続、上場来高値圏で頑強な値動きを続けている。投資指標面から依然として割安感があり、際立った業績成長力をバネに中期的な上値指向が続きそうだ。同社は三菱ＵＦＪグループのリース大手だが、２０２１年４月に日立キャピタルと経営統合し、業容拡大効果を背景に増収増益路線をまい進中。海外売上高も全体の５割近くを占め、欧州・米州・中国・アセアンの４極体制で需要開拓を進めている。



２６年３月期は好調な航空機リースなどが牽引し、最終利益段階で前期比１８％増の１６００億円予想と連続で過去最高を更新する見通しだ。また、特筆に値するのは株主還元姿勢であり、今期の年間配当は前期比５円増配となる４５円を計画するが、これで何と２７期連続の増配となる。現在の配当利回りは３％前後だが、中長期保有対象として魅力が大きい。株価は国内外の機関投資家を買い主体とする波状的な実需買いが観測され、中勢２０００円台を目指す展開が想定される。（桂）



出所：MINKABU PRESS