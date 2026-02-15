生光学園高から2024年育成1位で入団

指揮官自ら大絶賛だ。日本ハムの新庄剛志監督が14日までに自身のインスタグラムを更新。育成2年目の川勝空人投手を絶賛した。

川勝はこの日に沖縄・名護での紅白戦に白組の一員として登板。1イニングを無安打無失点、3者連続三振の快投を見せた。新庄監督は試合後にSNSにて「今日の紅白戦でアピールしまくった選手は」として川勝の名を挙げ、「育成の三者連続三振をもぎ取った川勝君 成長のペースが早くてびびった」と脱帽した。

加えて「後は藤森君 常谷君 1年目で打席の中で堂々とスイングしバットの芯に当てて行くあたり楽しみで仕方ない」と、ドラフト5位の藤森海斗捕手（明徳義塾高）と育成1位の常谷拓輝内野手（北海学園大）に注目。「背番号2桁 即1軍スタメンあるのか？ 乞うご期待」と期待を込めた。

大絶賛された川勝は生光学園高（徳島）から2024年ドラフト育成1位で入団した。1年目の昨季は2軍戦に7登板して0勝0敗、防御率9.45。春先からアピールを続け、背番号「121」から支配下入りを目指す。（Full-Count編集部）