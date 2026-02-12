MagSafeで瞬間固定！1台3役のモバイルスマホ三脚
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、MagSafe対応でスマホをピタッと装着でき、スタンド・三脚・自撮り棒として使える「MagSafe対応スマホ三脚スタンド 200-STN097BK」を発売した。
■MagSafe対応で劇的に変わるスマホの着脱体験
強力なマグネットにより、iPhoneなどのMagSafe対応デバイスを近づけるだけでピタッと固定できる。従来のホルダーのようにバネで挟み込む手間がなく、撮影や動画視聴の準備がスムーズに行える。また、付属のメタルリングを使用すれば、MagSafe非対応のAndroid端末やケースでも同様の利便性を享受できる。
■「スタンド・三脚・自撮り棒」シーンに合わせた3WAY活用
これ一台で、デスク上での「スタンド」、集合写真やVlog撮影に便利な「三脚」、そして最長まで伸ばせば「自撮り棒」として活用できるマルチツール。日常のビデオ通話から、旅行先での記念撮影、SNS向けの動画制作まで、あらゆるシーンをこの1台がスマートにサポートする。
■角度も向きも自由自在。360°回転＆無段階調整
ヘッド部分は360度回転し、縦置き・横置きの切り替えが片手で簡単に行える。さらに、上下方向の角度も無段階で細かく調整できるため、机に置いて下向きに撮影する「手元撮影」や、見やすい高さに合わせたWEB会議など、用途に応じた最適なアングルをストレスなくキープすることが可能だ。
■荷物を減らせる！超軽量・コンパクトな折りたたみ設計
多機能ながら、折りたたむと非常にコンパクトになり、鞄の隙間やポケットに収まるサイズ感だ。軽量素材を採用しているため、長時間の自撮り撮影でも腕が疲れにくく、移動が多い旅行時でも負担にならない。「常に持ち歩ける撮影ギア」として、外出先でのシャッターチャンスを逃さない。
■高い安定性と洗練されたデザインの両立
三脚としての安定性を高めるための脚部設計にこだわりつつ、無駄を削ぎ落としたスタイリッシュな外観に仕上げた。洗練されたメタル感のある質感は最新のスマートフォンとも相性が良く、屋外での使用はもちろん、オフィスのデスク上でも違和感なく馴染むプロ仕様のデザインだ。
■スタンド・三脚・自撮り棒として使える「MagSafe対応スマホ三脚スタンド 200-STN097BK」
