齊藤京子、「M-1敗者復活戦」MC経験し「MC業を頑張りたい」
女優の齊藤京子（28歳）が、2月9日に公開されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。「M-1グランプリ2025 敗者復活戦」でMCを務めた経験を振り返り、「これを期に、MC業を頑張りたいって思いました」と意欲を語った。
齊藤京子とヒコロヒーによる「キョコロヒー」のオフトーク企画が行われ、近況を語り合う中で、齊藤が昨年末の「M-1 敗者復活戦」でMCを担当した話題に。齊藤は現場を「面白かったですし、なんかMC業を頑張りたいって思いました、これを期に、というか」と振り返る。
齊藤は「自分で自発的にこういう風にコメントを言うのも好きなんですけど、でも、決まった言葉をこう読んで、なんか進行する、みたいなのがすごい楽しくて。今後またやれたらなっていうのは思いましたね」とコメント。また、特に敗者復活戦でのミキの漫才が「めちゃくちゃ面白くて。それこそ本当に優勝されるかと思って、で、最後、ミキさんが2位っていう形だったんですけど、皆さん本当に面白かったんですけど、やっぱり『すご！』みたいな、なんかその、私なんかがあれするのもあれなんですけどね、めっちゃ面白かったです」と、語った。
齊藤京子とヒコロヒーによる「キョコロヒー」のオフトーク企画が行われ、近況を語り合う中で、齊藤が昨年末の「M-1 敗者復活戦」でMCを担当した話題に。齊藤は現場を「面白かったですし、なんかMC業を頑張りたいって思いました、これを期に、というか」と振り返る。