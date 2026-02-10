どんな味つけにも合う、万能食材の「大根」。素材の味を活かしたシンプルなレシピとの相性は抜群です。今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんに、シンプルだけれどおいしい「大根ステーキ」のレシピを教えてもらいました。切り方にひと手間加えることで、味がしみ込みやすくなり、ご飯のお供にもぴったりな副菜に。ぜひ試してみてくださいね。

ちょっとしたひと手間で味しみしみ！ショウガ香る「大根ステーキ」

じゃばらカットにすることで、味がしみやすく食感もよし。じゅわっとしみたショウガじょうゆがたまらない！ ご飯にもお酒にも合う、冬のあったか副菜です。

【写真】大根をじゃばらにカット

●じゃばら大根ステーキ

【材料】

大根 300〜400g ※1.5cm幅で5切れほど

A［しょうゆ大さじ1 みりん大さじ1 酒大さじ1 砂糖小さじ1 ショウガお好みで］



【つくり方】

（1） 大根は皮をむき1.5cm幅にカットする。

（2） 大根をじゃばらにカットする。大根の上下を割り箸などではさみ、下まで切らないように2mm幅に切り込みを入れる。引っくり返して45度回転させたら、また割り箸ではさみ、2mm幅に切り込みを入れる。

（3） 耐熱皿に大根を並べてラップをし、600Wで3分加熱する。

（4） フライパンにゴマ油を熱し、両面に焼き色がつくまで加熱する。

（5） Aを追加し、全体に味がなじんだら完成。お好みでカツオ節をかけて食べてください。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください