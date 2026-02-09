Àø¤à¡ÈÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¸õÊä¡É¤Î°ïºà¡Ö³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡ÀìÌç²È¤¬V¸õÊä¤Ë³ÚÅ·¿ä¤¹¥ï¥±
ÅçÆâ¡¢²¬Åç¤¬°úÂà¡¢°¤Éô¤â°ÜÀÒ¤·À¤Âå¸òÂå¡ÖÎÏ¤Ä¤±¤¿¼ã¼êÂ¿¤¤¡×
¡¡³ÚÅ·¤ÎÍ¥¾¡¤ÏµåÃÄ»Ë¾å¡¢ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê¸½µð¿Í¡Ë¤òÍÊ¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿2013Ç¯¤Î1ÅÙ¤À¤±¡£¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦12Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï4Ç¯Ï¢Â³4°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Öº£Ç¯¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¿ØÍÆ¤¬À°¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ê¤É4µåÃÄ¤Ç21Ç¯´ÖÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦Ìî¸ý¼÷¹À¤µ¤ó¤Ï8Æü¡¢²Æì¡¦¶âÉðÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÚÅ·1·³¥¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÅêÂÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Øµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Í¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ç¤ÏºòÇ¯¥ª¥Õ¡¢2021Ç¯ÂÇÅÀ²¦¤ÎÅçÆâ¹¨ÌÀ³°Ìî¼ê¡¢ÆüËÜ°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë²¬Åç¹ëÏº³°Ìî¼ê¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¡È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿°¤Éô¼÷¼ùÆâÌî¼ê¤âÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±ÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£Ìî¸ý»á¤Ï¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤´¤Ã¤½¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯ÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¼ã¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¶¥Áè¸¶Íý¤¬Æ¯¤Á´ÂÎÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ìî¼ê¿Ø¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÌî¸ý»á¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥×¥í7Ç¯ÌÜ¡¦24ºÐ¤Î¹õÀî»ËÍÛ¡Ê¤Õ¤ß¤ä¡ËÆâÌî¼ê¤È¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÈË±ÊÚð¡Ê¤¢¤¤é¡ËÆâÌî¼ê¡ÊÃæÂç¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤êÅö½é¤«¤é¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹õÀî¤Ï6Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î83»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.299¡Ê301ÂÇ¿ô90°ÂÂÇ¡Ë¡¢½ÐÎÝÎ¨.372¡¢4ËÜÎÝÂÇ33ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¡£ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢3ÈÖ¤È¤·¤Æ35»î¹ç¡¢4ÈÖ¤È¤·¤Æ24»î¹ç¡¢5ÈÖ¤È¤·¤Æ17»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢ºòµ¨¤Î¥é¥¹¥È21»î¹ç¤Ï3ÈÖ¤ËºÂ¤êÂ³¤±¤¿¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤Ç°ìÎÝ¡¢ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¤ò¼é¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¤â½Ð¾ì»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÆóÎÝ¤À¡£
ÆóÎÝ¤Ï¹õÀî¡¢ÈË±Ê¡¢¾®¿¼ÅÄ¤Î¹â¥ì¥Ù¥ë»°¤ÄÇÃ¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¹õÀî¤Ï¤³¤ÎÆü¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¡¢1µå1µå¡Ö¤ó¡¼¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢º¸±¦¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öºòµ¨¤Î¹õÀî¤Ï¿¶¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìÊý¤Ç¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÎÏ¶¯¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£¡Ê·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÎ¨¤ò»Ä¤»¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âÂÇ¤Æ¤ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌî¸ý»á¤ÏÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¡Ö³ÚÅ·¤Ë¤Ï²áµî¡¢³èÌö¤·¤¿ÍâÇ¯¤ËÂçÉý¤ËÀ®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤¿Áª¼ê¤¬·ë¹½¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹õÀî¤Ë¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·À®Ä¹¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤¹¤Î¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÈË±Ê¤Ïºò²Æ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç³ØÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç5ÀïÁ´¾¡Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¶¯ÂÇ¤ÎÆóÎÝ¼ê¡£ÃæÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëDeNA¡¦ËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°°ïºà¤À¡£¡Ö¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼´¤¬Á´¤¯¤Ö¤ì¤Ê¤¤¡£ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÂÎ¤Ä¤¡Ê174¥»¥ó¥Á¡¢88¥¥í¡Ë¤Ç¡¢¥×¥í¤ÎÅê¼ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢ÊÑ²½¤Ë´·¤ì¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤ä¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌî¸ý»á¤Ï¾Î»¿¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤Î³ÚÅ·ÆâÌî¿Ø¤Ï¡¢DH¡¦°ìÎÝ¤Ë¼çË¤¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¤¥ÈÆâÌî¼ê¤ÈÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¤¬·¯Î×¡£Í··â¤Î½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤È»°ÎÝ¤ÎÂ¼ÎÓ°ìµ±ÆâÌî¼ê¤Ïºòµ¨¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðËÜÅª¤ËÉÔÆ°¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¹õÀî¤ÈÈË±Ê¤ÇÆóÎÝ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ë2023Ç¯ÅðÎÝ²¦¤Î¾®¿¼ÅÄÂçæÆÆâÌî¼ê¤â²Ã¤ï¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢³Î¤«¤Ëº£µ¨¤Î³ÚÅ·¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£
¡¡³°Ìî¤â¤·¤«¤ê¤À¡£Ìî¸ý»á¤¬¡Ö¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤âÁ´Á³¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ·â¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÃæÅçÂçÊå³°Ìî¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ã¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡¢¾®¶¿ÍµºÈ³°Ìî¼ê¤é¤¬¤Ò¤·¤á¤¡¢½ÓÂ¤ÎÉðÆ£ÆØµ®³°Ìî¼ê¡¢ÆâÌî·óÇ¤¤ÇÅÏî´²ÂÌÀÆâÌî¼ê¡¢°ËÆ£Íµµ¨ÌéÆâÌî¼ê¤é¤âÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éº´Æ£Ä¾¼ù³°Ìî¼ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Öº´Æ£¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë±¦ÂÇ¤Á¤ÎÌî¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤¬ÎÏ¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ìî¸ý»á¤Î¸«Î©¤Æ¤À¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤«¡£³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤¬13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´¿´î¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë