「自分も夫も在宅勤務が増え、キッチンで過ごす時間が長くなった」と話すのは、団地暮らしで整理収納アドバイザー1級を持つ松尾千尋さん。1日に何度も料理をしたりお茶を淹（い）れたりするので、そのたびにものを出し入れする収納は、かえってストレスになることもあると言います。そこで松尾さんが効果を実感しているのが、「片付けない」ことを前提にしたキッチン収納。出しっぱなしでもすっきり見えるキッチンづくりの工夫を教えてもらいました。

よく使う道具は「しまわない」がラク

「片付けない＝散らかる」というイメージを持たれがちですが、大切なのは「置き方」と「定位置」。

【写真】キャビネットの「動線のいい配置」

お玉や軽量スプーンはフックに引っかける、調味料はまとめて置くなど、「ここに戻す」と決めた場所をつくることで、自然と整った状態を保てます。

出しっぱなしでも、使う場所のすぐ近くに定位置があれば、動線が短くなり家事もスムーズ。毎日の料理が格段にラクになりました。

引っかける収納で、作業スペースを広く

キッチンの前面には、つっぱり式の収納を設置。フックを使って、お玉やフライ返しなどのキッチンツールを引っかけています。長さ順につるすことで、整った印象にも。

山善のつっぱり式ラックは、耐荷重はフック1つあたり1kgと頼もしい。ときどき強度をチェックしていますが、これまでグラついていたことはありません。

見える場所・かつ定位置にものを配置しておくことで、「あれを取りたい」と思ったときに、1秒もかからず目的のものを手にすることができ、作業効率が上がりました。

意識しているのは、「レストランの厨房みたいな動線のよさ」。

壁面を活用することで、団地の狭い調理台も最大限に広く使うことができています。

※ つっぱり棒を壁や天井に設置する際は、支えとなる間柱のある場所に設置するようにしてください。

※ 重いもの、とがったものをつるす場合は、フックやバーなどの耐荷重を確認してください。また、お子さんがケガをしないよう、設置する場所にご注意ください。

※ コンロなど、高温になる器具の上に設置しないようにしましょう。取りつけの際には耐荷重に注意し、また地震の際などに落下してケガをしない場所を選びましょう。

置き場所を決めて「動線のいい配置」に

フライパンは、電子レンジを置いている棚の上に伏せて置いています。使いたいときにサッと取れて、しまうのも簡単。頻繁に出し入れするので、扉つきの収納にする必要性も感じません。

毎日使うお米も、ガラスの密閉ビンに入れて見せる収納に。

また、キャビネットの上は「お茶スペース」に。計りやティーポットをまとめて置くことで、食後のお茶の準備もスムーズです。

生活感は「ほどよく」がちょうどいい

キッチンは、どうしても生活感が出やすい場所ですが、すべてを隠そうとすると、かえって使いづらくなってしまいます。

そんなキッチン収納は、「全部しまう」ことが正解ではありません。使う頻度に合わせて出しっぱなしにし、定位置と動線を整えることで、散らかって見えないキッチンはつくれます。

忙しい毎日だからこそ、がんばらない収納を。ほどよい生活感を残すことで、キッチンは心地よく使える空間になります。