◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節 千葉―浦和（７日・フクアリ）

千葉がホームで迎える開幕戦で浦和と激突した。千葉は前半４分、ＧＫ若原が浦和ＭＦ松尾をペナルティーエリア内で倒し、ＰＫを献上。これを松尾にゴール左決められ、先制を許した。

さらに同１２分、再び松尾に左サイドを突破されると、最後はこぼれ球に浦和の大卒ルーキーＦＷ肥田野が決めて追加点。千葉は前半３１分にＭＦ姫野がゴール前で絶好機を迎えるも、足にミートせず得点は奪えないまま、０―２で後半に突入した。

両者のリーグでの対戦は２００９年以来１７年ぶり。同年に千葉は浦和にシーズン２戦２敗を喫しており、通算成績は１６勝２１敗６分と分が悪い。０９年１１月２２日（ＦＣ東京戦 ２〇１ フクアリ）以来、５９２１日ぶりのＪ１の舞台で勝利なるか。

またＭＦ姫野誠は１７歳５か月２６日でＪ１公式戦の開幕戦スタメン史上最年少記録を更新した。２０２１年に鳥栖・中野伸哉（現Ｇ大阪）が記録した１７歳６か月１０日での開幕スタメンを１４日更新した。