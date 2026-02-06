平野ノラ、３歳時の服装再現ショットに「髪型は楠田枝里子さん」
お笑いタレントの平野ノラが４日、オフィシャルブログを更新。“３歳当時の服装再現”ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
この日、「３歳の時のお洋服再現」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「バナナサンドで３歳の時のお洋服を再現して放送しました」と報告し、３歳の時の写真と番組内で披露したチェック柄のワンピースに赤い靴を合わせた再現衣装姿でのオフショットを公開。
再現したスタイルについては「髪型は、楠田枝里子さんになりましたが 再現率高い！」「ストレートヘアに憧れちゃう」と満足げな様子で「こうゆうメルヘン おばさんいるよねたまに笑」と平野らしい自虐的な表現で笑いを誘った。
また、番組では歌唱シーンもあり「音痴がバレた放送でしたが」と正直に告白。それでも「童心に戻ってたのぴかったです！」と幼少期に戻ったような気持ちで楽しめたことを明かし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「素敵な髪型」「毎回色んな方々の幼少期の洋服の再現率が高すぎて、クスッと笑えて本当に楽しい」「ヨカッタね！！！」 「羨ましいの極み・・万歳万歳・・・最高デスね！！！」「一瞬千秋！？ってなった笑」「今も昔もめちゃ可愛い」などの声が寄せられている。
