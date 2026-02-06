俳優の谷原章介が６日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。侍ジャパンの顔ぶれに「最強メンバー」としつつも「もう１枚左のピッチャーを呼んでほしかった」と語った。

３月に控える第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する「侍ジャパン」の最終ロースターが発表された。メジャーリーガーは大谷翔平選手や“最後の１枠”に吉田正尚選手が入り、過去最多９人が選出された。

谷原は３０人の顔ぶれに「最強メンバーだと思いますよ」というものの、「大谷さんはピッチャーで登録されているじゃないですか。いまのところ報道だと、投げない可能性のほうが高そう」という。

大谷選手が投手として投げないとなると「ピッチャーが１枚足んないんだから。ただでさえ、いま左がちょっと先発２枚しかいないんですよ。菊池（雄星）さんとあと宮城（大弥）さん。もう１枚左のピッチャーを呼んでほしかった」と話した。

左投手について谷原は「今永（昇太）さんか、東（克樹）さんとか」と名前を挙げ、さらに「あの広島にも床田（寛樹）って、素晴らしい左がいるんで」と広島ファンらしさも見せた。