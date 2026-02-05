木村佳乃『ゴチ』ゲーム中で突然の涙「竹内さんがすごい勢いで…」
俳優の木村佳乃が、5日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン 2時間SP』（後7：00〜後9：00）内「ゴチになります！27」に出演。体を動かして温まれるゲームとして、言ったことと逆の動きをするゲームを全員で挑戦した際、涙を流す一幕があった。
【予告動画】木村佳乃『ゴチ』ゲーム中で突然の涙
挑戦中、動きがそろわないことから、白石麻衣、木村、竹内涼真の動きがボロボロに。せいやが「ここ玉突き事故みたい（笑）。佳乃さんがドンドンドンドンって」とツッコミを入れると、木村が涙を流しながら「竹内さんがすごい勢いで…」と話していた。
VIPチャレンジャーの木村は4度目の参戦で、前回はニアピン賞だった。今回はピタリ賞を狙うと意欲満々。一方、竹内は前回6位で、自ら「6位って何ともいえない薄い順位」と話す。ゴチバトルの舞台は、千代田区溜池山王にある和をベースに洋の技法を融合させたこだわりの創作和食が楽しめる「春秋溜池山王」。設定金額は、ヤベチャンマンが理科実験さながらの手法で2万円と発表する。自腹額は8人で16万円前後となる。
【予告動画】木村佳乃『ゴチ』ゲーム中で突然の涙
挑戦中、動きがそろわないことから、白石麻衣、木村、竹内涼真の動きがボロボロに。せいやが「ここ玉突き事故みたい（笑）。佳乃さんがドンドンドンドンって」とツッコミを入れると、木村が涙を流しながら「竹内さんがすごい勢いで…」と話していた。