WS優勝後のベッツ邸で披露した“ワームダンス”

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が、話題となった“ワームダンス”について本音を明かした。ファンフェスでのインタビューで、久々に披露したダンスの裏側や、その後に妻から聞かされた反響について語り、今後は「終わりにすると思う」と語った。

ドジャースの地元ラジオ局「AM 570 LA Sports」は、司会を務めるデビッド・ヴァセイ氏の番組「ドジャー・トーク」でのやり取りを紹介。「フレディ・フリーマン、ワームダンスは『終わりにすると思う』」との見出しで、「ドジャーフェスト」での発言を伝えた。

ヴァセイ氏から最近ワームダンスを見ていない理由を問われたフリーマンは、「ああ、あれは終わりにすると思う」と明言。「あれはもう何年もやっていなかったんだ」と、長らく封印していた動きだったことを説明した。

披露した映像について「かなり久しぶりだった。多分14年か15年前に……以前はブルペンの端から端まであれができたんだ」と振り返った一方、「今の映像で見たように、あのときは4、5回フロアに体を打ち付けたら立ち上がらざるを得なかった。ちょっと痛すぎてね」と、苦笑いしながら体への負担も明かした。

披露に至った経緯については、ムーキー・ベッツ外野手の自宅でのパーティーだったと説明。「自分は関係ないと思ってみんなが楽しむのを遠巻きに見ていた」が、周囲にあおられ、「『それならこれをやってやろう』と思ってね。大勢の人が見ている前でしっかりキメられてよかったよ」と語った。

さらに、妻のチェルシーさんからは意外な反応を聞かされたという。フリーマンは「妻に『あれ、AIだと思った人が多かったのよ』と言われたんで、上手く踊れたんだなと分かったんだ」と明かし、スタジオは笑いに包まれていた。（Full-Count編集部）