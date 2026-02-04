LAタイムズ記者が時系列を紹介、ヤンキース経由で13日ぶりに復帰

ドジャースは3日（日本時間4日）、ヤンキースからFAとなっていたマイク・シアニ外野手を獲得したと発表した。昨年12月にドジャースに加入し、1月にDFA（事実上の戦力外）となったばかり。わずか2か月弱での“出戻り”劇に、米ファンも「一体全体何が起きてるんだ」と困惑している。

目まぐるしいオフシーズンだ。地元紙「ロサンゼルス・タイムス」のビル・シェイキン記者は自身のX（旧ツイッター）で、このオフのシアニの動きを投稿した。昨年12月12日にドジャースが獲得するも、今年1月21日にDFAに。同23日にヤンキースが獲得したが、同28日にDFAとなり、2月3日に再びドジャースが獲得した。

シアニにとっては、昨年11月にブレーブス、12月にドジャース、1月にヤンキースでDFAとなっており、オフだけで3度の戦力外通告を受けたことになる。ドジャースにはわずか13日ぶりの復帰となった。

この“不可解”とも言える頻繁な異動に、米ファンも騒然としている。SNS上には「椅子取りゲーム」「頭がクラクラする」「一体全体何が起きてるんだ」「どうかしてる」といったコメントが殺到した。

また、選手の心中を察する声も多く、「???????」「これは正しくない!!! 精神的虐待だ!! 少なくともいいホテルと食事がもらえていますように」「選手を何かのゲームの駒のように引き抜いたり振り回すのは正しくない」と批判的な意見も。中には「マネーロンダリングだ」とのジョークや、「シアニという名前の意味は『同じことの繰り返し』」と皮肉る声も見られた。（Full-Count編集部）