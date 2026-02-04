風速31m/s、液晶画面で状態が見える！超小型電動エアダスター
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、風速31m/sの強力噴射と4段階の風量調節に対応し、ステータスを確認できる液晶画面を搭載した「200-CDADE006」を発売した。
■コンパクトながら最大風速31m/sを実現した強力噴射
片手に収まるコンパクトなサイズ感ながら、最大風速約31m/sという強力な噴射力を備えている。キーボードの隙間に入り込んだ細かなホコリや、PC内部の精密なパーツに付着したゴミも、ピンポイントで力強く吹き飛ばす。缶タイプと異なり、最後まで風力が衰えず安定した清掃作業が行えるのが特徴だ。
■状態を可視化する「液晶モニター」と「4段階風量調整」
本体背面に液晶モニターを搭載しており、現在の風量レベル（P1〜P4）とバッテリー残量を数値で確認できる。ボタンひとつで4段階の風量調整が可能で、弱風でのデリケートな清掃から、強風での一気掃除まで用途に合わせた選択ができる。視覚的に状態を把握できるため、急なバッテリー切れの心配もなく計画的に使用できる。
■iPhone並みの軽さと小ささ。取り回し抜群の210g設計
本体重量は約210gと、スマートフォンに近い驚きの軽さを実現している。高さも約13.5cmと非常にコンパクトで、デスクの引き出しやカバンの中に常備しても邪魔にならない。長時間の作業でも腕が疲れにくく、女性や年配の方でも扱いやすい。持ち運びにも適しているため、オフィスだけでなく車内や外出先での清掃にも最適だ。
■環境に優しくコストを抑える、USB Type-C充電式
繰り返し使えるリチウムイオン電池を採用しており、面倒なガス缶の買い替えや廃棄は一切不要である。汎用性の高いUSB Type-Cポートを搭載し、PCやモバイルバッテリーから手軽に充電が可能。1回のフル充電で最大約60分（風量1の場合）の連続使用ができ、ゴミを出さないエコな清掃スタイルを低コストで実現する。
■5種類のノズルが付属。暗所を照らすLEDライトも装備
用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルが付属している。狭い隙間を狙う細ノズルや、ホコリを掻き出すブラシ付きノズルなど、場所に応じた最適な清掃が可能だ。さらに、先端には高輝度LEDライトを内蔵。PCケース内やデスクの下など、暗くて見えにくい場所のホコリもしっかり照らし出し、磨き残しを防ぐ。
■風速31m/sの強力噴射と4段階の風量調節に対応した超小型電動エアダスター「200-CDADE006」
