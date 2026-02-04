「ハッピー・デコイ・デー！」…発売日に大谷への感謝綴る

ドジャースの大谷翔平投手と絵本を共同執筆したマイケル・ブランク氏が3日（日本時間4日）、自身のインスタグラムを更新。大谷との2ショット写真を公開し、同日に発売となった絵本「Decoy Saves Opening Day（デコピンのとくべつないちにち）」の完成を祝った。

ブランク氏は「ハッピー・デコイ・デー！ 最高の共著者であり、パートナーであるショウヘイ・オオタニ、いつもありがとう 絵本『Decoy Saves Opening Day（デコピンのとくべつないちにち）』は本日発売です！」と投稿。大谷と肩を並べて笑顔を見せる写真を添え、共同作業者としての感謝を伝えた。

この絵本は、大谷とブランク氏が共同で書き下ろした初の物語。愛犬のデコピン（デコイ）が、家に忘れてきてしまった「ラッキーボール」を球場まで届けようと奮闘する姿が描かれている。

大谷はブランク氏の投稿をストーリーズ機能で引用。この日、自身のインスタグラムでも絵本の発売を報告。「僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」と綴っていた。なお、本書による収益は慈善団体に寄付される。（Full-Count編集部）