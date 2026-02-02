法大では通算14本塁打…ドラフト1位で入団

ヤクルト春季キャンプが1日から沖縄・浦添で行われている。ドラフト1位ルーキーの松下歩叶内野手が初日から柵越えを連発。期待のスラッガーが見せた“衝撃アーチ”に、ファンの興奮は止まらない。

松下は初日からフリー打撃に登場。力強いスイングから綺麗な弧を描いた打球は何本もスタンドインし、場内はどよめきが起きた。2日目の打撃練習でも柵越えを連発。ドラフト1位の資質を遺憾なく発揮している。

桐蔭学園高から法大へ進学すると才能が開花。東京六大学野球通算14本塁打を記録し、日米大学野球選手権ではMVPにも選出された。昨年ドラフト会議ではヤクルトの1位指名でプロの門を叩いた。

早速見せた実力にファンも注目。「松下歩叶たまらんすぎる」「俺たちの希望」「松下、怪物すぎないか」「たまらんすぎる」「松下歩叶とかいう確実に成功する人」「本当の意味でのドラ1」「レベルが違う」など称賛が送られている。ヤクルトは絶対的主砲の村上宗隆内野手がメジャーへ移籍し、次代の大砲として松下に期待が高まる。（Full-Count編集部）