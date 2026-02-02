愛猫さんに手品を披露した飼い主さん。すると、観客として100点満点な反応でマジシャン側を喜ばせてくれる姿がTikTokで話題に！記事執筆時点で401万回再生を突破し、「かわいすぎてめっちゃ笑った」「人生1周目すぎてかわいい」「リアクション良すぎ！」といった声が寄せられました！

猫さんに手品を披露してみた！

TikTokアカウント「ルド（@ludokun0206）」では、スコティッシュフォールドの「ルド」くんと飼い主さんの日常が更新されています。

ある日、飼い主さんはルドくんに手品を披露してみることに！まずは丸いフェルト状の毛玉を用意して、テーブルの上に置かれていることを認識させます。

そして、毛玉の上に手をかぶせてフルフルと軽く左右に揺らして……

手を外すと、あれ！？毛玉がなくなっちゃった！これにはルドくんも目を見開き、驚いた表情をしていたとか！

観客としての反応が満点すぎる

もちろん、手品なので毛玉は手の中に。しかし、タネに気づかないルドくんは「あれ！？ない！」「どこだ！？」と辺りをキョロキョロ。

さらに「もしかしてテーブルの下に落ちたとか……？」とテーブルの下を覗き出したというルドくん。賢い！でも、テーブルの下にはないんだよ～！

お手本のような反応がSNSで話題に

どこを探しても毛玉がなくなったことに気づいたルドくん。ついにはテーブルの上に登り、テーブルの上を捜索し出したそうです！

まるでお手本のような反応を見せたルドくんの様子は、TikTokに投稿されると401万回も再生されるほど話題に！コメント欄には「かわいすぎてめっちゃ笑った」「人生1周目すぎてかわいい」「リアクション良すぎ！」といった声が寄せられ、多くの人を癒しました。

TikTokアカウント「ルド」には、今回ご紹介した猫のルドくんの可愛らしい様子が日々投稿されています。飼い主さんとのやりとりも癒されるので、ぜひチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供： TikTokアカウント「ルド（@ludokun0206）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。