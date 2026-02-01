MLBが投稿したデコピン写真に日米ファン歓喜

ドジャース・大谷翔平投手の“新たな挑戦”に反応した。MLBは公式X（旧ツイッター）で、大谷の愛犬・デコピンの写真を投稿。一緒に“中身”も披露し、ファンから「愛くるしい」「ワンダフル」と歓喜の声が上がっている。

MLB公式Xは31日（日本時間2月1日）、「デコイは初めての主演文学作品に非常に興奮している」と泣き笑いの絵文字をつけて投稿。芝生の上にちょこんと座ったデコピンが、つぶらな瞳でカメラを見上げている写真には、日本でも2月20日に発売が決まった「デコピンのとくべつないちにち」の英語版が置かれている。

本書は大谷がマイケル・ブランク氏と共同で書き下ろした初の物語。絵はファニー・リム氏が担当し、ページをめくるたびに、デコピンの愛くるしい表情を楽しめる。物語の舞台は開幕戦の始球式で、家に忘れてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けるために奮闘するデコピンの姿が描かれている。

MLBが思わず投稿した愛らしい“宣伝”に、MLB公式のサラ・ラングス記者も「オーマイガー（OMG）」と即座に反応。日米ファンからは「デコイも今年は忙しそうだ」「主演・デコイ、共演・ショウヘイ・オオタニ」「デコさんかわよーーーー」「次元が違う立ち振る舞い」「ドジャースは好きになれないかもしれないけど、デコピンは可愛らしいと満場一致で言える」などの声が寄せられていた。

大谷とデコピンは同書による収益をすべて慈善団体に寄付する意向を示しており、日本での販売を手掛けるポプラ社もこれに賛同。売り上げの一部を動物保護団体に寄付することが決まっている。（Full-Count編集部）