大谷がドジャーフェストに参加、地元ラジオ局のインタビューにも対応

ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加した。合間に地元ラジオ局「AM570 LA Sports」のインタビューに登場。イベントを欠席した山本由伸投手について、愛情たっぷりに皮肉る場面があった。

司会を務めるデビッド・ヴァセイ氏が、山本が天狗になっているのではないかと投げかけられた大谷は「今日もきてないですしね。断っているので。ちょっとそういう気はあるんじゃないかと思っています」と笑顔で同意した。4度MVPに輝いている大谷は出席しているのにと司会者がツッコミを入れると「僕はワールドシリーズのMVPになっていないですが、彼はなったので」と、皮肉たっぷりにコメントした。

日本での人気について「僕は日本に帰ってないのでちょっと分からないですけど、おそらくそうなんじゃないかなと思っています」と納得。大谷は日本企業のCMに数多く出演しているが、司会のヴァセイ氏がセイコーのCMが奪われるのではと不安を向けると、「セイコーはもう何10年もやっているので、山本君にいくことはないんじゃないかなと思っています」と、笑顔で即座に否定した。

インタビューの最後には「（ワールドシリーズ）3連覇が一番の目標」と断言。「まずやらなければならないのは、毎日健康な状態で試合に出続けることじゃないかなと思うので、その先で必ず3連覇できたらいいなと思います」とドジャース3年目のシーズンを見据えた。（Full-Count編集部）