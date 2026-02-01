塩多雅矢さん推奨…上半身を固定して行う「股関節回旋」

投球において、スムーズなステップ動作や力強い「割れ」を作ることは容易ではない。下半身をうまく使えず、ステップが遠回りしてしまう投手も多いだろう。首都圏を中心に年間20校以上を指導し、動作改善指導のスペシャリストであるトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、安定した投球フォーム習得へ不可欠な「股関節回旋」ドリルを紹介している。

このドリルは、投球動作においてステップから着地に向かう瞬間の動きを再現するものだ。股関節の左右の入れ替えがスムーズにできないと、ステップ軌道が乱れる原因になる。また、この動きを習得することで、球威に直結する「割れ」の形を作ることにも直結する。上半身と下半身を別々に動かす感覚を養うことで、将来的な技術向上にもつながる。

やり方は、開脚して床に座り、膝を軽く曲げる。次に片方の膝の内側、もう片方の膝の外側が地面につくように、両方の股関節を捻じる。重要なのは上半身は動かさず、前を向いた状態を保つことだ。胸を正面に向け、股関節を動かせる範囲で捻じっていく。

捻じった状態を5秒間キープするが、塩多さんは「1ミリでもいいので、前に進もうと思うことが大切」と説明。力を入れ続けることで、股関節周りにより強い刺激が入る。これを左右交互に行う。胸が一緒に回ると効果が薄れるため、上体は正面に残す意識が必要だ。

この5秒キープを左右で10往復行う。最初は難しいかもしれないが、胸を正面に向けたまま行うことで、投球に必要な身体操作が身につく。地味な動きの繰り返しが、理想的なフォーム習得の近道になる。（First-Pitch編集部）