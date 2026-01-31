宮崎神社への恒例の参拝…思わず目がいったウィットリー

いよいよ2月1日から春季キャンプがスタート。巨人は前日の31日、恒例となっている宮崎神宮への参拝を行った。スーツ姿でナインらが登場するなか、ひと際目がいった選手がいる。「イケメンすぎないか」「俳優さんかと思った」とファンもざわついている。

整然と参拝へ向かう巨人ナイン。大柄な選手が集まる集団の中でも、頭一つ分飛び抜けていたのが新助っ人のフォレスト・ウィットリー投手だ。身長201センチの右腕はこのオフに加入。アストロズでは有望株として高く評価された大器で、2024年にメジャーデビューを果たした。

この日の参拝には、ブルー基調のスーツに同系色のネクタイを合わせて登場。その圧倒的なスタイルと同時に、ファンの目を奪ったのが、甘いマスクだ。

髭を綺麗に剃った顔立ちにファンも虜。「男前すぎるやろ」「ウィットリーめっちゃイケメン…」「ウィットリーあまりにも顔整いすぎる」「はやくウィットリーの彫刻を」「うわーウィットリーさんがイケメンすぎるぞー」「さすがにイケメンすぎないか」「モデルですかね？」「ハリウッドスターって言われても違和感ない」などと称賛の声が寄せられている。

メジャーでは故障に泣かされ、本領発揮とはいかなかったが、日本移籍を機にそのポテンシャルを解き放てるか。4年ぶりのリーグ制覇、そして日本一奪還を目指す阿部巨人にとって、“ハリウッド級”右腕の快投は不可欠だ。（Full-Count編集部）