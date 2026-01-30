米国代表が優勝奪還へ意気込み

悲願の世界一奪還へ、強力すぎる3ショットがメディアに登場した。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として出場するアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）、タリク・スクーバル投手（タイガース）が、米放送局「MLBネットワーク」のインタビューに応じた。2023年の前回大会で日本代表「侍ジャパン」に敗れた米国代表だが、3人はいずれもWBC初出場。キャプテンを担うジャッジが、打倒日本へ向けて並々ならぬ決意を明かした。

3人のスターが並ぶ姿は壮観だった。24日（日本時間25日）にニューヨークで行われた全米野球記者協会（BBWAA）主催の夕食会で、2025年の両リーグMVPとサイ・ヤング賞が集結。このうちドジャースの大谷翔平投手を除く3人が、WBC米国代表に選ばれている。

インタビューは夕食会の場で行われたとみられ、メジャーの頂点に君臨する3人が並んでWBCへの決意を語った。自らが代表入りを表明した後、次々と参加表明が続いたことを問われたジャッジは「信じられないほど素晴らしい機会。国を代表して胸にUSAの文字が入ったユニホームを着て、素晴らしい気持ちになると思います」と高揚感を隠さなかった。過去にWBCに出場した選手たちからも「プレーオフやライバル対決と比較しても、全く次元が違う」と、違った雰囲気であることを聞いてきたという。

さらに、隣に座るスキーンズとスクーバルに視線を送りながら「マウンドの上に彼らがいる。素晴らしい時間になります」と絶対的な自信を覗かせた。最後には「前回大会では2位でした。私たちは今年それを変えます」と語り、日本へのリベンジを誓った。

ジャッジが口火を切ったことで、他にもボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）やカル・ローリー捕手（マリナーズ）ら次々とスーパースターが参戦を表明している米国代表。大谷vsジャッジという新たな歴史を刻む名場面が実現するかもしれない。（Full-Count編集部）